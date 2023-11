En gros on aurait donc via des dates officielles et divers leak:



Tekken 8

Like A Dragon: Infinite Wealth

Foamstars

Granblue Fantasy: Relink

Persona 3 Reload

Final Fantasy VII: Rebirth

Unicorn Overloard

Dragon's Dogma II

Rise of the Ronin



J'en oublie sûrement.



Vous allez prendre quoi ?



FF Rebirth, Grandblue , Yakuza et Persona 3 Reload sortent le même mois d'ailleurs.