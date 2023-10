La nouvelle attraction de Las Vegas, la Sphere, le plus grand écran sphérique du monde, met en scène les consoles Xbox Series X|S dans une expérience immersive et spectaculaire. Les visiteurs de la TwitchCon (où étaient de nombreuses stars de Twitch, telles que Kyootbot, Janifest ou StraberryTabby) ont pu découvrir la gamme Xbox sur la sphère géante de 360 degrés, qui était aux couleurs des derniers jeux sortis sur la console de Microsot !Alors, prêt à sauter à pied joint dans la nouvelle génération de consoles avec cette nouvelle génération de publicité ?

posted the 10/24/2023 at 07:13 PM by suzukube