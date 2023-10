Baldur's Gate III, disponible exclusivement sur le PlayStation Store de la PS5 et sur PC, est un succès phénoménal sur la console de Sony (Source : Gamekyo Bien que les joueurs du jeu dans sa version PS5 du jeu soient plutôt timides sur Gamekyo (il faut dire que c'est compliqué de s'exposer ici jouant aux jeux en format dématérialisé sans se faire traiter de pigeon alors même que l'on vit notre passion et aimons rémunérer justement les développeurs qui ont sacrifié une partie de leur vie pour nous créer ces incroyables expériences vidéoludiques), force est de constater que, malgré qu'il n'y soit disponible qu'au format dématéiralisé. Il faut féliciter les développeurs pour ce succès sans failles, mais également les joueurs pour leur soutien incroyable !Un succès surveillé par toute l'industrie du jeu vidéo et étant une preuve qu'un jeu AAA n'a plus besoin d'une sortie au format physique pour être un succès ! En plus, c'est tout bénéf', l'éditeur pouvant maîtriser le prix du jeu, évitant une dévaluation de celui-ci par des GAFAM comme AMAZON ou la grande distribution (Leclerc, Carrefour), tout en permettant d'avoir une meilleure marge sur les jeux vendus (jusqu'à 50%, 30% revenant à Sony et 20% à l'état français) sans avoir à reverser de marge aux intermédiaires, et pour finir les pertes liées à la revente des jeux d'occasion n'existe ici plus : chaque jeu vendu rémunère bel et bien l'éditeur !Le prochain jeu full demat' à sortir, Alan Wake 2, résistera-t'il lui aussi au boycotte des anti-démat' ? C'est une question épineuse qui devrait prochainement trouver sa réponse !Alan Wake 2 sortira sur PS5 et Xbox Series le 27 octobre 2023, au doux prix de 59.99 € (au lieu de 79.99 € en moyenne) grâce à sa distribution uniquement en dématérialisé. ( https://www.playstation.com/fr-fr/games/alan-wake-2/