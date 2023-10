Baldur's Gate III : lancement réussi sur PS5 Baldur's Gate III : lancement réussi sur PS5

Larian Studios faisant partie des rares boîtes à ne rien livrer sur ses données numériques sauf quand souhaité (donc comme Nintendo), il était bien difficile de mesurer le succès de Baldur's Gate III, titre dénué de version physique.



Sur PC, Steamdb a pu permettre de prendre la mesure et désormais sur PlayStation 5, le rapport de Sony pour le mois de septembre permet d'établir que c'est une réussite même sur console (en attendant la version Xbox Series) : deuxième des ventes le mois dernier, devant des morceaux comme The Crew Motorfest, Lies of P, Mortal Kombat 1 et PayDay 3 (tous disposant néanmoins de ventes physiques, non inclus ici).



Meilleures ventes numériques de septembre en Europe sur PS5 :



1) EA Sports FC 24

2) Baldur's Gate III

3) NBA 2K24

4) The Crew Motorfest

5) Mortal Kombat 1

6) Grand Theft Auto V

7) PayDay 3

8) Cyberpunk 2077

9) Lies of P

10) Hogwarts Legacy





Meilleures ventes numériques de septembre aux USA + Canada sur PS5 :



1) NBA 2K24

2) Baldur's Gate III

3) Mortal Kombat 1

4) EA Sports FC 24

5) Madden NFL 24

6) The Crew Motorfest

7) PayDay 3

8) Grand Theft Auto V

9) Lies of P

10) Cyberpunk 2077