Nouvel episode de la guerre Sony/MicrosoftLa FTC n'est pas très contente des agissements de Microsoft alors que le procès entre les deux entités se poursuit, la FTC allant même jusqu'à déposer une plainte contre eux pour son refus constant de fournir les documents demandés.En effet après 24 demandes de l'équipe juridique de la FTC, Microsoft refuse toujours de fournir les documents demandés alors que l'équipe de la FTC est aussi précise que possible sur ses demandes.En réponse Microsoft a déclaré à la FTC que les documents demandés étaient "trop gros et trop lourds" ou a essayé de dire que la plupart des données qu'ils contenaient faisaient "double emploi" avec des documents déjà fournis.Plus récemment l'équipe de Microsoft a déclaré qu'ils n'avaient "tout simplement pas assez de temps" pour produire les documents demandés, bien qu'un délai supplémentaire leur ait déjà été accordé.Plus précisément certains des documents que la FTC demande à voir concernent les récents accords de 10 ans conclus par Microsoft avec Nintendo et NVIDIA pour Call Of Duty. Plus récemment, Microsoft a conclu un autre accord de dix ans avec le fournisseur de services de cloudgaming Boosteroid, que la FTC pourrait également demander à consulter.La date de fin de la période d'enquête est désormais fixée au 7 avril 2023, et l'affaire sera portée devant le tribunal le 2 août 2023.Tout cela intervient après que Microsoft ait assigné Sony à comparaître pour obtenir l'accès à ses documents, dans le cadre de la procédure judiciaire.