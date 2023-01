Lors de la dernière conférence de Microsoft, qui devait nous présenter 4 jeux (Forza Mortorsport, Minecraft Legends, Redfall et The Elders Scroll Online), Bethesda a présenté le nouveau projet de Tango Gameworks : Hi-Fi Rush ! Avec son subtil mélange de Sunset Overdrive pour ton ambiance et ses graphismes, et de Jet Set Radio pour son côté rythmique, je dois avouer que le jeu m’avait déjà pas mal intrigué, même si je n’étais pas fan du charadesign du principal protagoniste du jeu. Alors forcément, je me suis dit qu’il s’agit d’un jeu que je dois surveiller du coin de l’œil jusqu’à sa sortie…Et sa sortie, ce fut quelques minutes après l’annonce du jeu ! C’est fort. Très fort même d’avoir gardé un projet d’une telle envergure secret jusque-là dans un monde en 2023 plus connecté que jamais où les fuites vont à la vitesse de la lumière…Et ce que je peux vous dire, c’est que ce nouveau jeu de Shinji Mikami est une véritable petite pépite de gameplay ! C’est simple : on ne s’ennuie jamais ! Contrairement à un Sunset Overdrive ou un Jet Set Radio, on fait ici abstraction d’un monde ouvert pour finalement se contenter d’un beat’em’all en 3D (avec certaines phases en 2D) où l’on doit synchroniser ses coups avec la musique ! Le fan de jeu de rythme que je suis (coucou Project Diva) ne pouvait que répondre présent, et, après un tutoriel que j’ai trouvé un poil longuet, mais pas forcément mauvais, je me suis retrouvé face à mon premier boss à expérimenter les différents combos et esquives dans une formule qui marche du tonnerre et qui est vraiment plaisante à jouer !Mieux encore, c’est dans les détails que ce jeu excelle ! On notera que la musique de fond se complètera au fil de vos combos, devenant une composante indissociable de l’expérience globale de jeu, avec des doublages (en français, s’il vous plait) d’une qualité surprenante ! On remarquera que c’est le doubleur de la voix française de Onizuka dans GTO qui double héro du jeu, Chai. Les petites références à notre monde capitaliste et les petites blagues ici et là donnent vraiment une ambiance joviale, qui est la bienvenue quand on regarde l’actualité de ces derniers mois dans notre monde moderne… Pour finir, j’ai bien aimé le côté « vivant » des décors, qui bougent eux aussi en rythme avec la musique pour que l’on appréhende mieux le rythme de nos attaques et esquives ! Et qui dit jeu de rythme, dit musique, et ici la bande son orientée « Rock / Metal » devraient plaire aux amateurs du genre. J’avoue être plus hip-hop, mais là, ça colle parfaitement au jeu, il va être difficile de s’en plaindre ! Et je vous ai dit qu’il y a une pointe de RPG avec la possibilité de faire évoluer ses combos et ses pouvoirs ?Niveau graphismes, sans être impressionnant, la direction artistique globale est très agréable, et le jeu est bien optimisé en 4K / 60 fps sur Xbox Series X, contre du 1440p / 60 fps sur Xbox Series S. Je n’ai pas vu de différence graphique entre les 2 plateformes en dehors de la résolution, ce qui est plutôt un bon point. Et de toutes les façons, on a jamais eu besoin de monstres de puissance pour faire tourner des jeux en Cel-Shading, rendu que j’adore particulièrement dans nos jeux !Bref, vous l’aurez compris, c’est un petit coup de cœur de mon côté, j’ai déjà hâte d’arpenter ce nouveau monde (il y en a pour une douzaine d’heures d’après les premiers retours), et, en cette période où j’hésitais à acheter Forspoken à 80 € sur ma PS5 (dédicace à Guiguif), c’est comme un véritable petit cadeau fait par Xbox à ses fans, à travers le Game Pass (aussi disponible à l’achat pour seulement 29,99 €). Merci Tango Gameworks, Shinji Mikami et Microsoft d’avoir su nous surprendre de la sorte en cette fin janvier, on espère d’autres petites surprises du genre, ça change des habituels leaks de notre petit monde vidéoludique