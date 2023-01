Nouvelle alliance chez Microsoft avec cette fois Oreo !De nouveaux packs de gateau Oreo en éditions spéciales seront en ventes dans 22 pays ce mois-ci. Ces gâteaux limités seront a l'effigie du X de Xbox, des boutons A, B, X,Y et du bouton directionnel haut.Les acheteurs pourront également gagner des cadeaux en scannant les cookies Oreo Xbox Special Edition.Selon un article sur le blog officiel Xbox Wire " Saisir les symboles intégrés dans le bon ordre peut débloquer des contenu de jeux exclusifs sur le thème Oreo comme des packs d'armures et des skins de véhicules pour Forza Horizon 5, Sea of Thieves et Halo Infinite.De plus les participants seront inscrits au tirage au sort pour gagner des prix allant du matériel Oreo personnalisé, des consoles Xbox, des abonnements Xbox Game Pass Ultimate et des vacances pour toute la famille sous réserve de disponibilité régionale."Ce n'est pas la première fois que Xbox collabore avec une entreprise de collations. Au Royaume-Uni, MS s'est associé à Krispy Kreme et a sorti des beignets Xbox pour célébrer les 20 ans de Xbox.