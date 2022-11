God of War Ragnarok a fait l'impossible. Il est arrivé et a égalé les scores astronomiques de God of War 2018, un 94 sur Metacritic , fait rare dans l'espace du jeu vidéo, ou seules quelques séries ont jamais atteint.



Il s'agit du dernier d'une longue, longue, longue série de jeux exclusifs absolument stellaires de PlayStation. La liste est juste… énorme. La série Uncharted. The Last of Us Part 1 et 2. Horizon Zero Dawn et Forbidden West. Spiderman . Ghost of Tsushima. Et maintenant, deux jeux God of War qui comptent parmi les titres les mieux évalués en deux générations.

La Xbox de Microsoft, qui excelle dans l'espace de valeur d'abonnement avec Xbox Game Pass, n'a pas encore égalé cela, mais n’a même pas commencé à essayer d'égaler cela. Ils ont passé une génération entière sans beaucoup de titres exclusifs significatifs, et je dirais qu'aucun n'est au niveau des offres de Sony.Les meilleures exclusivités pour Xbox sur deux générations sont maintenant les titres Forza, et ceux-ci dépendent fortement des joueurs qui aiment le genre de course en premier lieu.

Encore une fois, la «meilleure» exclusivité de Microsoft de cette génération à ce jour est probablement un autre jeu Forza, et ce qui était censé être une énorme exclusivité phare, Halo Infinite, a été décevant et sous-performant, remettant en question l'avenir global de la franchise

Avant d’enchaîner :