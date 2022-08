Hello ! Depuis quelques mois, j'ai un phénomène bizarre sur mes 2 Xbox Series : le Microsoft Store est presque chaque fois que je les allume en train de se mettre à jour !Alors que l'on soit bien d'accord, ce n'est pas trop handicapant, mais je trouve cela frustrant de mon côté, j'aurais préféré que ce soit masqué ou qu'un autre système soit utilisé, car je n'aime pas du tout avoir dans ma liste de téléchargement des éléments en cours (je sais que c'est psychologique, mais j'aime bien savoir que ma liste est vierge).Au-delà de cela, cela cause des retards de téléchargements autres jeux puisque la Xbox Series ne télécharge qu'un jeu à la fois, et que la mise à jour du store peut prendre jusqu'à 5 minutes... malgré sa petite taille ! Alors qu'en parallèle, télécharger un jeu de 60 Go me prend souvent moins de 10 minutes.Alors que je trouve que la PS5 s'est vraiment amélioré à ce niveau (wow, les vitesses de chargement des jeux, les uploads sur YouTube, les live Twitch, Sony ne font pas de bruits, mais ils font la totale !), j'ai la sensation d'avoir une dégradation de mes services Xbox).