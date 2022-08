Hello,



J'avais déjà posé cette question, mais PERSONNE m'avait donné de réponse concrète et satisfaisante, du coup je repose ces questions:





- ça parle d'élite etc, mais qu'est-ce que le PC offre de plus en terme de jeu exclusif qui tabasse? Les killer app qui te font dire "il me faut un PC?"



-on taille xbox mais le PC a quoi de lourd?



-le PC c'est juste des multis en sup et vous vous touchez dessus?





Xbox a du lourd, PlayStation a du lourd, nintendo a du lourd, sur PC y'a quoi putain?





Y'A QUOI?!!!!!!!?