La mafia Nintendo a encore frappée et monte d'un cran depuis un moment. En effet âpres avoir dernierement fait supprimer d'un site des scans d'une soluce de Mario 64 sorti uniquement au Japon dans les années 90 (un livre jamais réédité depuis), ils vont désormais encore plus loin concernant les musiques sur Youtube. Si il est légitime qu'il supprime les musiques leurs appartenant, ils se mettent maintenant a supprimer les remix et covers. C'est SynaMax qui en a fait les frais avec une demande de suppression de 9 remix de l'OST de Metroid Prime."Le 31 mai, un avocat représentant Nintendo m'a appelé et m'a demandé de retirer neuf vidéos de la chaîne", a expliqué SynaMax dans une vidéo sur Twitter. "Je suis vraiment déçu par Nintendo qu'ils m'obligent à retirer ces vidéos parce qu'ils veulent obligatoirement qu'on en ait les droits"Ses musiques originales inspirés par Metroid ont heureusement et évidement pas été touchés, mais la moindre cover ou remix d'une musique existante a fait une demande de suppression.SynaMax a dit qu'il ne verrait pas de problème à ce que Nintendo émette simplement une demande de droits d'auteur sur les vidéos et recupere la monétisation pour que tout le monde puisse l'ecouter plutôt que de supprimer complètement les vidéos de sa chaîne, apres tout il ne gagnait pas un centime dessus. Mais nan, Nintendo ne fait pas comme tout le monde.Vous voila prévenu, si vous avez des covers ou remixs que vous aimez, depechez vous de les telecharger et si vous en composez, et bien... faite plutot du Sega ou Capcom.