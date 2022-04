Kane J. Webb de The Marvel Report et BSO (Black Sports Online) affirme avoir entendu parler de la fameuse acquisition par Sony, qui serait considérée comme importante par certains insiders, et dévoile quelques éléments qu'on lui aurait transmis.- La société qui sera absorbée sera une autre société avec des problèmes internes et d'énormes IP- Un accord historique pour Sony et la société rachetée- L'acquisition ne relèvera pas de la juridiction des États-Unis- L'entreprise est massive, mais pas aussi importante qu'Activision. Elle pourrait marquer une nouvelle ère pour deux des plus anciennes entreprises de l'industrie vidéoludique- L'annonce est attendue pour bientôt (plus tôt que tard)- Certains des plus grands jeux de l'histoire de la PlayStation sont issus de cette société et ont été exclusifs à la PlayStationA noter que ce nouveau rachat sera plus important que Kojima Productions (les rumeurs s'étaient emballées avant le démenti du game designer japonais) selon Jeff Grubb . Enfin, Sony Interactive Entertainment vient de recruter Ethan Aronson du cabinet d'avocats Sheppard Mullin Richter & Hampton pour devenir Corporate Counsel M&A and Strategic Alliances, ce qui confirme qu'il va bien y avoir du mouvement dans le courant de l'année comme l'avait fait savoir Jim Ryan par deux fois ces dernières semaines.