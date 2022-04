Le remaster du jeu culte Chrono Cross sort en demat le 7 Avril pour la premiere fois en Europe et en français, allez-vous l'acheter ?1) Oui Days One2) Non c'est une vieillerie3) J'attends la version physique4) J'attends une baisse5) Autre reponse

Like

Who likes this ?

posted the 04/03/2022 at 08:27 PM by guiguif