Babylon's Fall est sorti sur Steam et on découvrait il y a quelques heures via le site TweakTown et Steamdb que seuls 1000 joueurs jouaient au jeu et 4000 personnes le suivaient sur Twitch.A l'heure ou j'ecris ces lignes, c'est 169 personnes qui y jouent et 156 personnes qui le suivent sur Twitch. Le jeu se fait aussi pilloner sur Steam avec 60% d'avis postifs.Il y a peu de chance que le carton se fasse sur PS4 et PS5.