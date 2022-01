Comme le montre l'utilisateur de Twitter belge HazzadorGamin, un Cora aurait placé sur ses étagères du rayon jeux video un avertissement "Avis aux Gamers, Microsoft a acheté Activision ! Choisissez bien votre machine en fonction (Call of Duty)".On ne sait pas si c'est dans tout les magasins, donc si vous etes belges et/ou que vous avez un Cora pas loin (car la chaine existe aussi en France) vous tomberez peut-être la dessus.

posted the 01/29/2022 at 05:15 PM by guiguif