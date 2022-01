Le responsable des jeux chez Microsoft, Phil Spencer, a déclaré qu'il s'attendait à ce que PlayStation le suive dans le lancement d'un service concurrent au Game Pass. En effet Sony prévoirait, selon les rumeurs, un concurrent au GP nommé Spartacus qui proposerait 3 niveaux d'abonnements.Le premier comprendrait les avantages PlayStation Plus existants, comme le jeu en ligne et les titres mensuels gratuits.Le deuxième offrira un large catalogue de jeux comme le Xbox Game Pass (mais pas de titres first-party au lancement).Le troisième ajoutera des démos étendues, des jeux en streaming et une bibliothèque de jeux PlayStation classiques (PS1/PS2/PS3)."Je ne veux pas donner l'impression que nous avons tout compris, mais je pense que le bon choix est de permettre à vos clients de jouer aux jeux auxquels ils veulent jouer, où ils veulent y jouer et de leur donner le choix sur la façon dont ils construisent leur bibliothèque, mais aussi d'être transparent avec eux sur ce que sont nos plans en termes d'initiatives PC, cross-gen et d'autres choses (ptit tacle).Donc quand je vois que d'autres font des choses comme le Game Pass ou venir sur PC, cela a du sens pour moi parce que je pense que ce fut la bonne réponse."Spencer poursuit : "Je ne vois pas vraiment cela comme une validation, c’était inévitable. Donc nous devrions continuer à innover, continuer à être compétitifs, parce que les choses que nous faisons pourraient être un avantage que nous avons sur le marché aujourd'hui... Mais ils sont juste basés sur le fait que nous sommes les premiers, pas que nous avons créé quelque chose que personne d'autre ne pouvait créer.J'aime cela parce que cela boost notre énergie sur les prochaines choses sur lesquelles nous devrions travailler tout en continuant à développer les choses que nous avons faites dans le passé. Parce que je pense que la bonne chose est de livrer de grands jeux, de les livrer sur PC, de les livrer sur console, de les livrer sur le cloud, de les rendre disponibles le premier jour de l'abonnement. Et je pense que c'est ce que fera notre concurrent."