Apres son leak dans la base NVidia et le compositeur Michael McGlynn disant qu'il travaillait sur le remake d'un gros titre Playstation aux cotés de Mitsuda (compositeur du jeu), voici que Nick Baker, co-fondateur de XboxEra,en remet une couche dans son dernier podcast"Chrono Cross Remastered était déjà sur la liste du leak Nvidia, donc ce ne serait pas une surprise… mais on m’a vraiment dit que le jeu dont parlait l’article de VGC était Chrono Cross Remastered. Ce que l’on m’a dit aussi, c’est que contrairement à ce que tout le monde pense - comme quoi ce serait une exclusivité PlayStation - eh bien, ça n’en serait pas une. Le seul mot dont on m’a fait part est “multiplateforme”.Maintenant, quand j’entends “RPG japonais” et “multiplateforme”, j’estime automatiquement que cela concerne le PC, la PlayStation et la Switch, selon moi. Ce n’est pas ce que l’on m’a dit, mais c’est ce que je prédis. Tout ce que ma source m’a dit est que ça sera “multiplateforme”. Ils m’ont dit que ça ne serait pas une exclu PlayStation. "