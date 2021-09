Bon ça se touche sur les leaks de quelques jeux Playstation sur PC, mais on en parle de ce leak bien plus interessant (enfin si tout est vrai) ?Final Fantasy IX Remake ? Comment et pourquoi ? On sait qu'un anime français devrait etre annoncé dans les mois qui viennent et on ne ressort pas un jeu vieux de 20 piges du placard pour en faire un anime si il n'y a rien derrière.Est-ce qu'ils feront un gros truc a la FF7R en plusieurs partie ou alors juste une simple refonte visuelle en gardant les combat au tour par tout et une camera fixe ? (FF8 une nouvelle fois renié au passage).On apprend aussi que Chrono Cross et Final Fantasy Tactics auront des remasters. Pour FFTactics le jeu n'a pas vieilli, mais pour Chrono Cross un remake aurait été plus judicieux, a voir si il y a tout de meme une petite refonte visuelle comme pour Final Fantasy 8 et surtout une trad française.On apprend aussi l'existence de Kingdom Hearts 4 et d'un remake de Tomb Raider Anniversary.