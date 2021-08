DokeV le nouveau jeu de Pearl Abyss (Black Desert) se presente- Prévu sur Consoles et PC.- Ce sera un moteur proprietaire.- L'univers devait etre a la base de la fantasy medieval pour finalement partir sur quelque chose de plus moderne.- Il ne s'agira pas d'un MMO, mais d'un jeu action/aventure en monde ouvert solo ou coop jouable en ligne.- Le modèle économique n’est pas encore décidé.- Les Dokebis (les Pokemons du jeu quoi) naissent des reves des gens et il ne faudra pas les capturer, mais se lier d'amitié avec eux.- Il y a des Dokebis avec lesquels vous pouvez vous lier d'amitié facilement, mais aussi des Dokebis qui nécessitent de réunir des conditions très spéciales.- Il y aura un scenario mettant en scène une méchante corporation voulant utiliser les Dokebis.- il sera possible de récupérer des équipements qui influeront sur le gameplay qui s’articulera autour d’un bestiaire varié.- Le jeu cible aussi bien les adultes que les plus jeunes.- Il y aura des fonctionnalités sociales.- Le jeu sera traduit en Français.