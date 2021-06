Up: la demo est dispo sur le store FR de la PS5... mais ne fonctionne pas pour le momentQuelques infos provenant du site de SE- Les persos n'ont pas l'air de provenir d'un éditeur de personnages comme leur look dégueu et HS pourraient le faire croire- Le blond s'appelle Jack, le mec aux cheveux roses Jed et le black Ash. "Sont-ils les guerriers de la lumiere annoncés qui vaincront Garland ?"- Seul Jack semble jouable- Il y aura plusieurs jobs provenant du FF original (Guerrier, Black Mage...)- La demo dispo dans quelques heures sur PS5 uniquement vous emmènera dans le sanctuaire du Chaos, où vous pourrez explorer, combattre des monstres horribles et essayer certains les différents jobs disponibles.- La demo vous proposera un questionnaire pour aider l'equipe a améliorer le jeu (parlez du chara design et des graphs)