Depuis le depart de Shawn Layden et l'arrivée de Jim Ryan au pouvoir, les mauvaises nouvelles s'enchainent.Shawn Layden disait vouloir plus de jeux, mais moins longs et moins couteux a faire, pour Jim Ryan ça semble l'inverse, de la restructuration a gogo, des exclues a durées limitées pour combler les trous, des portages PC et moins de jeux mais plus de gros AAA(A) qui tabassent.Evidement ça n'impactent pas les ventes de la consoles qui sont au delà des attentes malgres la pandémie (et qui dépasseront peut-etre un jours celles de la PS4), mais ça fait peur pour l'avenir et l'identité du catalogue.