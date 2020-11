1 - BloodborneMon premier "Souls" en attendant Demon's Souls (et oui je suis corpo S, mais je ferais Dark Souls un jour).Claque artistique, de level design de game design, de tout ce que vous voulez, c'est LE jeu de la PS4 avec God of War pour moi. Le chien des Enfer fut le boss le plus chaud que j'ai fait de ma life, je m'en souviens encore, 20 minutes de combat intense sans le droit a l'erreur. Reste malheureusement une technique décevante et des donjons calices qui ont ce coté un peu trop remplissage.2 - The Legend of Zelda: Breath of the WildÉvidement le meilleur open world de la gen, celui qui a changé les codes, le plaisir de l'aventure et de la decouverte a l'etat pur sur une map parfaitement conçue de bout en bout par des petits artisans du jeu video.Je reprocherais quand meme des donjons et des boss vraiment pas marquant, un comble pour un Zelda.3 - God of WarJamais rien eu a faire de cette série jusqu’à cet opus, mais pouah la claque. Le cadre, le système de combat et le coté Metroidvania en 3D m'aura fait bavé durant tout le long. Reste cette fin qui arrive sans prevenir laissant un arriere gout de prologue au vrai scenario qui sera dans le prochain.4 - Ys VIII: Lacrimosa of DanaComme quoi un A-RPG "PS2" peut mettre des claques a tout ces jeux 4Kmescouilles avec un gameplay simple mais tellement speed, quel plaisir bordel. (bon faut évidement le faire sur PS4 ou PC, pas sur S ou V)5 - Final Fantasy VII RemakeC'est FF7 avec des graphismes d'aujourd'hui, du Hamauzu dans l'OST et un bon systeme de combat, qu'est-ce qu'il y a a dire de plus ?6 - The Last of Us 2Un jeu clairement imparfait et trop long pour son propre bien mais ces 5/10 dernieres minutes m'auront marqué a jamais, le genre de jeu auquel tu repense encore et encore des jours après, c'est assez rare.7 - Nier AutomataPas mal d'overhype sur ce second opus qui est a mon sens en dessous du premier (hormis les graph et les combats) mais n'en reste pas moins un jeu tellement plaisant a faire, avec un systeme de combat qui bourre et des persos réussi.8 - Astral ChainAutre excellent jeu de Platinum Game (et de la Switch). Un systeme de combat qui prend son temps avant d'etre maitrisé (mais parfaitement rodé) dans une ambiance manga SF old school qui fait du bien. Un vrai plaisir, seul reproche ces phases d'enquetes parfois un peu lourde (et qu'on a pas envie de refaire) et ce monde parallèle pas tres foufou niveau DA (des cubes quoi...)9 - The Witcher 3Ah j'en avais tellement rien a foutre de ce jeu (comme Cyberpunk vous me direz), pis n'ayant rien a faire au moment de sa sortie je l'ai pris et claque (et une seconde une fois arrivé a Skellige). DA, map, persos... un grand jeu a part les combats un peu mouif.10 - Xenoblade Chronicles XLa Wii U faisant partie de cette gen elle est aussi representée dans ce top avec le jeu qui continue de faire de la resistance antiportage Switch a l'heure ou j’écris ces ligne a savoir XCX (ouais j'ai rien d'autre a dire haha).