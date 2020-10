Prévu initialement dans les salles le 20 Novembre aux US, le film d'animation Soul arrivera finalement sur la plateforme Disney+ le 25 Décembre.Le Covid-19, fait très mal au cinéma. Après l'échec de Tenet, Hollywood retarde toutes les sorties, pour essayer de limiter la case.Et beaucoup de films arriveront sur les différentes plateformes de streaming à n'en pas douter. Et heureusement, Disney peut compter sur sa plateforme Disney+ pour sortir quelques films, histoire de ne pas être dans le rouge.N'oublions pas qu'Artemis Folw devait sortir au cinéma en Juin pour finalement arriver sur Disney+.

Who likes this ?

posted the 10/08/2020 at 11:30 PM by leblogdeshacka