Godfall est un RPG d'action de mêlée unique en son genre. Aperion est au bord de la ruine. Vous êtes le dernier des chevaliers Valorian, des guerriers divins capables d'équiper des Valorplates, des ensembles d'armures légendaires qui transforment les porteurs en maîtres imparables du combat au corps à corps. Déchirez vos ennemis en grimpant à travers les royaumes élémentaires et défiez le dieu fou, les macros qui vous attendent au sommet. Disponible sur PlayStation 5 et Epic Games Store en hiver 2020.



Développé par Counterplay Games et publié par Gearbox Publishing.



Principales caractéristiques



Les nombreux royaumes d'Aperion vous attendent - Aventurez-vous à travers des panoramas exotiques, des récifs aériens du royaume de l'eau aux forêts pourpres souterraines du royaume de la Terre.

Maîtrisez les armes à couper le souffle - Maîtrisez les cinq classes d'armes, chacune avec des styles de jeu uniques et une variété d'épées longues, d'armes à feu, de marteaux de guerre, de grandes épées et de doubles lames.

Devenez imparable - Montez de niveau, apprenez de nouvelles compétences et découvrez des armes légendaires aux effets dévastateurs sur le champ de bataille.

Débloquez une armure divine - Débloquez 12 plaques de valeur: des armures divines inspirées du zodiaque qui vous permettent de détruire tous les ennemis entre vous et les macros.

Vainquez des ennemis dignes - Testez vos compétences dans la tour des épreuves et défiez-vous contre les ennemis les plus coriaces et gagnez un butin de premier ordre.

Montez ensemble ou en solo - Combattez en solo ou aux côtés d'amis avec un jeu coopératif en ligne à trois joueurs contre ennemi.



Godfall est prévu pour PlayStation 5 et PC via Epic Games Store.