Enfourchez votre moto et survivez à l'Amérique post-pandémique

Avez-vous le talent (et les tripes) nécessaires pour survivre aux horreurs d'une société brisée, dans ce jeu d'action-aventure grandiose en monde ouvert ?



Endossez le rôle de Deacon St. John, un ancien motard hors-la-loi devenu chasseur de primes, et partez en quête d'une raison de vivre dans un univers où règne la mort. Fouillez des villes abandonnées à la recherche de ressources pour fabriquer des armes et objets précieux, ou liez-vous à d'autres rescapés pour subsister en pratiquant le commerce… ou des activités plus violentes.



Après l'effondrement de l'humanité face à la maladie et à de féroces créatures, les mutants, la moindre erreur pourrait bien s'avérer fatale dans le désert hostile du Nord-Ouest Pacifique.

Retour du bon plan avec Days Gone qui passe à 19.99€Je suis prêt du platine, mais je galère pour le 4 derniers trophées.Il y a aussi Death Stranding pour 25.99€.Deux jeux qui mérite d'être dans votre ludothèque.Amazon[url=][/url] 19.99€