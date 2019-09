Première : On aurait pu croire le rôle usé par les interprétations inoubliables de Jack Nicholson et Heath Ledger. Phoenix réinvente le mythe. Dans ce monde hollywoodien où le cinéma de geek autrefois regardé de haut a pris le pouvoir en se comportant parfois avec le même mépris vis-à-vis des autres cinémas que celui dont il a été victime, le box- office de Joker sera scruté de près. Mais tout cela n’appartient plus à Todd Philipps. Lui a fait l’essentiel : un immense film d’auteur populaire. L’un des chocs majeurs de 2019.





IGN : Joker n’est pas simplement un film de comics génial, c’est un film fantastique tout court. Il n'apporte pas de réponses faciles aux questions troublantes qu'il pose à propos d'une société cruelle en déclin. La performance pleinement engagée de Joaquin Phoenix et la maîtrise magistrale de Todd Phillips, bien que s'éloignant de la matière source de DC font de Joker un film qui devrait laisser les fans de comics et les non-fans troublés et émus de la meilleure façon qui soit.



Forbes: Joker est un film phénoménal, destiné à être opposé à la performance de Heath Ledger dans The Dark Knight pour le titre de représentation définitive du personnage à l'écran. Joker est l'un des véritables chefs-d'œuvre du cinéma de super-héros et l'une des plus grandes réalisations de 2019.



ComicBook.com : Que Joker soit ou non une critique sociale sur des problèmes tels que la pauvreté ou la maladie mentale, qu'il soit une nouvelle et mystérieuse interprétation du célèbre méchant DC Comics, ou tout simplement un autre morceau de cinéma inoubliable auquel le producteur Martin Scorsese est attaché, vous devez le voir pour le croire et même quand ce sera le cas, vous aurez encore du mal à y croire.



Empire : Audacieux, dévastateur et d'une extrême beauté, Todd Phillips et Joaquin Phoenix ont non seulement réimaginé l'un des méchants les plus emblématiques de l'histoire du cinéma, mais également le film de comics lui-même.



Total Film : Plus une étude de personnage qu'un film de comics, et ancré par un Joaquin Phoenix digne des Oscars, Joker est un blockbuster courageux qui prouve que vous n'avez pas besoin de morceaux super puissants pour éblouir.



Variety : Une pièce psycho-morale troublée de manière éblouissante, une pièce qui parle de l’ère des incels et des grands tireurs et de la politique sans espoir, de cette haine qui émerge des rêves écrasés.

Les premières critiques du film de Todd Phillips arrivent sans spoilers!!!