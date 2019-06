Voila ya quelques minutes je voulais me relancer une ptite partie d'un jeu en physique (Psykio Collection Vol 2) et la je vois qu'il y a eu une MAJ de 72mo, j’hésite mais je télécharge quand même, je lance le jeu vitef, je vois pas trop ce que ça corrige (au passage merci Nintendo de ne pas avoir integré les patchnotes, on ne sait jamais ce que les patch corrigent sur cette machine quand c'est pas dit ailleurs) et là j'ai la trés bonne idée de supprimer la maj qui prend de la place pour rien (c'est 72mo certes mais on est sur Switch avec ses 32Go qui sont deja pratiquement comblé chez moi et pas que ça a foutre d'acheter une CM)... je lance le jeu et là... là...wtf ?D'hab ya soit "demarrer en l'etat", soit "telecharger" soit "annuler", mais là on me fucking force a dl une mise a jour qui prend de la place pour rien sinon je peux pas jouer a mon jeu ? Vraiment ?Alors évidement je supp tout, save (osef c'est qu'une compile de shoot) et appli mais rien n'y fait, comme si c’était inscrit quelque part dans la console que j'avais deja dl la MAJ et que j'etais obligé de jouer avec. Je test avec un autre jeu que j'ai foutu sur Ebay, la même chose bordel.Putin une fois une MAJ faite vous ne pouvez plus jouer a votre jeu acheté en physique si vous voulez repasser en 1.0. Évidement j'ai test si c’était la meme quenelle sur PS4 et non, merci certains sont moins cons et ont pensé a ceux qui ne peuvent/veulent pas se payer un plus gros DD et preferent désinstaller/reinstaller les jeuxSeul moyen a premiere vue (évidement je le ferais pas) c'est de tout réinitialisé a zero. Merci le petit artisan