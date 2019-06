Voici une Information concernant le jeu Tales of Arise :Il semblerait que le jeu ait un lieu avec les jeux Tales of Berseria et Tales of Zestiria, et que le titre soit en fait une suite à ce dernier. Place ensuite au visuel de la page du jeu :Il semblerait que la date de sortie soit pour bientôt, en fin d'année possiblement...Source : https://www.resetera.com/threads/new-tales-of-game-apparently-leaked-including-screenshots-tales-of-arise-ps4-x1-pc.121658/page-17