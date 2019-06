Voici une Information autour du jeu The Witcher III : Wild Hunt :Digital Foundry tente de répondre à cette question existentielle :Lorsque Eurogamer a contacté CDPR pour savoir s'il y aurait un portage, le studio a refusé de commenter. Rien n'est confirmé, mais la possibilité reste ouverte. En l'état, cela semble difficile, avec un énorme travail à faire. En tout cas, selon Tom Phillips d'Eurogamer, une annonce "totalement inattendue" du jeu The Witcher 3 sur Switch aura visiblement bien lieu la semaine prochaine...Source : https://www.eurogamer.net/articles/digitalfoundry-2019-in-theory-is-a-switch-port-of-the-witcher-3-viable

The Witcher

posted the 06/06/2019 at 04:10 PM by link49