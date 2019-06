Voici une Information concernant le jeu NieR Automata :Le jeu Nier : Automata continue de bien se vendre. Un peu plus de deux ans après son lancement, PlatinumGames a publié les derniers chiffres de vente de son jeu et ils continuent d’être assez impressionnants. À ce jour, le titre a officiellement dépassé les quatre millions d'exemplaires vendus. Ce nombre comprend toutes les versions du jeu sur Ps4, PC et Xbox One, aussi bien les ventes numériques que physiques.Même si ce nombre ne semble pas si énorme comparé à d’autres titre, le jeu Nier : Automata s’est avéré être un énorme succès pour Square Enix et PlatinumGames. Un total de plus de 4 millions de dollars pour un produit de niche est incroyablement impressionnant et dépasse probablement de loin ce que PlatinumGames attendait.En plus d’annoncer cette nouvelle étape, certains des développeurs qui ont travaillé sur Nier : Automata ont également pris le temps de donner aux fans des messages personnels de remerciement pour le succès du jeu. Le jeu Nier : Automata est disponible sur Ps4, Xbox One et PC, et peut-être un jour sur Nintendo Switch…Source : https://www.dualshockers.com/nier-automata-4-million-copies-sold