Voici une Information concernant le jeu Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist : Link Evolution :Le producteur de Konami, Charles Murakami, a expliqué dans une interview avec DualShockers pourquoi cette exclusivité :"L’ajout du Link Summoning crée de nombreuses différences par rapport à la version originale de Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist. Pour Link Evolution, nous avons essayé de conserver autant que possible le jeu original et d’y ajouter du nouveau contenu, mais c’est presque un jeu entièrement nouveau. Donc, ce n’est pas la même chose qu’avant où nous pouvons simplement ajouter les cartes via une mise à jour ou un DLC. Nous voulions aussi tirer parti de la portabilité et du style de la console, ce qui en faisait un choix intrigant pour le jeu local et en ligne… La Nintendo Switch étant une console hybride, nous savions que les joueurs s'attendent à une fonctionnalité qui se trouve dans les autres jeux Yu-Gi-. Oh! sur portables, le multijoueur local. Il était donc essentiel de s'assurer que tous les modes multijoueurs fonctionnent à la fois en ligne et en local. ”Pour rappel, le jeu sortira le 20 août prochain…Source : https://www.gonintendo.com/stories/336595-konami-explains-why-yu-gi-oh-legacy-of-the-duelist-link-evoluti