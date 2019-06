Voici une Information concernant le jeu Death Stranding :Hideo Kojima précise que vous pouvez porter une casquette et des lunettes de soleil à tout moment comme équipement dans le jeu. Comme dans ses autres jeux, toutes les cinématiques sont lues avec un rendu en temps réel. Ainsi, si vous portez des lunettes de soleil pendant le jeu, cela continuera sur la cinématique, à moins que ce ne soit trop inapproprié… Pour rappel, le jeu sortira sur Ps4 le 08 novembre prochain…Source : https://www.resetera.com/threads/death-stranding-launches-on-november-8-2019-release-date-trailer-new-footage-in-japanese-trailer.119669/page-91

posted the 06/01/2019 at 03:56 PM by link49