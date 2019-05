Voici une Information autour du jeu Death Standing :Dans la bande-annonce de huit minutes qui a été dévoilée dernièrement, il est clair que les liens sociaux et l’idée de rétablir le lien entre les civilisations vont être des thèmes très importants explorés dans Death Stranding. Cela ressemble presque à un jeu moderne de Persona, sans cette petite description sur la page officielle du jeu PlayStation :"Aidez les autres voyageurs sans jamais vous croiser les chemins via un gameplay en ligne asynchrone. Envoyez des fournitures, partagez des abris sûrs et marchez sur les traces de anciens voyageurs pour réunir la civilisation."Bien que Death Stranding soit certainement une expérience centrée sur un seul joueur, cela n’a pas empêché Kojima Productions de s’amuser aussi dans le jeu en multijoueur. Grâce au jeu en ligne asynchrone, il semble que les joueurs seront en mesure de se connecter les uns aux autres pour faciliter un peu le trajet. Bien sûr, il n’y a pas de détails sur le déroulement du jeu en ligne, mais dans la façon dont la description est libellée, vous pourrez peut-être laisser des ressources à d’autres ou même partager les emplacements des refuges que vous avez découverts. Le plus intriguant de la description, cependant, est l’objectif de «réunir la civilisation». Et si Death Stranding comporte une fin secrète ou une fin vraie impliquant la réunion de la civilisation?Et pour ce faire, chaque joueur devrait atteindre un certain seuil en rassemblant suffisamment de fournitures ou en établissant suffisamment de relations avec d'autres joueurs en ligne. Cela semble assez farfelu, mais si l’on tient compte du fait qu’une toute autre cinématique de fin était cachée dans Metal Gear Solid V, cette théorie ne semble pas du tout impensable. Nous connaissons tous le troisième chapitre mythique de Metal Gear Solid V : The Phantom Pain, qui n’a jamais abouti, mais nous oublions souvent cette autre cinématique qui ne se déclenche que lorsque toutes les armes nucléaires du monde du jeu ont été désarmées. Ce n'est pas quelque chose qu'un joueur solo peut faire seul dans le jeu. Chaque joueur doit décider de ne pas rechercher et développer davantage d’armes nucléaires et de les désarmer activement chaque fois que vous infiltrez la base d’un autre joueur. Naturellement, cela rendait la cinématique cachée impossible à déclencher, car il y avait toujours des joueurs qui décidaient de développer des armes nucléaires à des fins égoïstes. Cependant, le jeu visait à rassembler activement la communauté pour éliminer toutes les armes nucléaires de MGSV et parvenir à une paix véritable dans le monde.Comparez cela à l’accent mis sur la reconstruction du monde et de la société dans Death Stranding, et il est facile de commencer à voir des éléments similaires dans les deux objectifs. Reconstruire la civilisation n’est certes pas un travail à part entière après tout, et aussi insolent que Norman Reedus le soit, difficile à croire que le protagoniste Sam Bridges serait en mesure de ramener l’humanité sans aide. Et c’est là que le jeu en ligne entre en jeu. Hideo Kojima a insisté sur le fait de créer des liens, de tisser des liens et de tisser des liens qui unissent les gens et de créer des liens sociaux pour reconstruire la civilisation. Dans cet esprit, il s'agit de ce noble objectif sans armes nucléaires de MGSV et de commencer à envisager la possibilité que Death Stranding connaisse une fin ou un secret qui ne peut être déclenché que par la communauté en ligne...Source : https://twinfinite.net/2019/05/death-strandings-theme-of-reconnecting-is-starkly-reminiscent-of-mgsvs-secret-nuke-free-ending