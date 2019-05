Voici une Information concernant le jeu Ghost Of Tsushima :Le jeu Ghost of Tsushima est probablement l’un des jeux les plus attendus de ces dernières années, mais nous n’avons vu aucune nouveau trailer depuis un moment. Selon le système de classification des jeux vidéo du Royaume-Uni, il est supposé que le jeu Ghost of Tsushima de Sucker Punch Productions aura probablement une date de sortie en 2019 avec une nouvelle bande-annonce après l'E3 2019. En effet, les jeux obtiennent leur PEGI sur ce marché généralement un an maximum avant leur sortie. En espérant que tout cela se concrétise...Source : https://segmentnext.com/2019/05/30/does-pegis-rating-ghost-of-tsushima-trailer