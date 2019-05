Voici une Information concernant le jeu Fire Emblem : Three Houses :Nintendo est de retour avec les dernières informations du jeu Fire Emblem: Three Houses. Cette fois-ci, nous avons des détails pour Knight of Death et Flame Emperor.Tout d’abord, voici des détails sur le Knight of Death : Chevalier de la mort {Shinigami Kishi, lit. Dieu chevalier de la mort} est un chevalier brandissant une grande faux comme le Grim Reaper, et portant une armure sinistre, enlevant des gens en pleine nuit… C’est la rumeur très convaincante du «Chevalier de la mort», racontée dans les rues de Garreg-Mach. Mais il s’avère que ces rumeurs ne sont pas de simples rumeurs et que le Chevalier apparaît devant le protagoniste comme une menace bien réelle.Et l'Empereur des flammes :L' Empereur des flammes est un être mystérieux opérant secrètement autour du grand monastère. Il est impossible de discerner ses émotions à travers ce masque, mais il est clair qu’ils ne sont pas bienveillants envers l’Église. Pour une raison quelconque, ils ont utilisé des bandits pour attaquer les élèves, mais cela a échoué en raison de l’intervention du protagoniste. Après cela, ils ont fini par se méfier au protagoniste tout en restant prudents, car on ne sait pas ce qui est son prochain objectif.Pour rappel, le jeu Fire Emblem : Three Houses sortira chez nous le 26 juillet prochain...Source : https://nintendoeverything.com/fire-emblem-three-houses-introduces-knight-of-death-flame-emperor