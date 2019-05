Voici une Information concernant le jeu Death Standing :On commence par l’édition standard :Elle est vendue 59,99$ et contient le jeu, un avatar PSN présentant une version chibi de la mascotte Ludens de Kojima Productions, ainsi qu’un thème dynamique basé sur le jeu au lancement.La Special Edition est vendue 69,99$ et inclut tout le contenu de l'édition Standard, un Steelbook, des lunettes de soleil «Ludens Mask» dorées dans le jeu et Death Stranding : Timefall, qui propose un téléchargement de l'album de musique du jeu et une vidéo de sa création.Pour 79,99$ sur le PS Store, vous pourrez avoir l'édition Death Stranding Digital Deluxe. Cette version du jeu est livrée avec le contenu Standard Edition, Death Stranding: Timefall, et les éléments suivants :- Lunettes de soleil «Masque de Ludens» dorées- Gold Power Skeleton : améliore la capacité de Sam à gérer des cargaisons lourdes- Squelette tout terrain Gold : améliore la capacité de Sam à s'équilibrer sur un terrain accidenté- Gold Armor Plate (niveau 2) : protection renforcée pour Sam contre les chutes, les coups de feu et plus encoreEnfin, la Collector’s Edition est vendue 199,99$. Elle contient tous les éléments des autres versions, ainsi qu'une statue de taille réelle, un pod de taille réelle, un porte-bagages et un porte-clés Ludens. Pour rappel, le jeu sortira le 8 novembre prochain...Source : https://www.dualshockers.com/death-stranding-pre-order-bonuses-special-editions-and-collectors-edition-unveiled