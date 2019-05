Après le trailer, la fiche officielle du jeu à fait apparaître de nouvelles informations que je vais vous partager plus bas :3



- Tout d'abord, la survie sera bien au cœur du jeu, avec par exemple une gestion des marchandises où il faudra équilibrer le poids du matos porté. Vous devrez protéger vos provisions des "brigands" et faire très attention à ne pas approcher de trop près les "Echoués", mais potentiellement "abandonner ceux qui comptent sur vous".



- Dans Death Stranding le game over traditionnel n'existe pas. À la place vous serez propulsé dans un monde inversé où vous devrez trouver la sortie pour retourner avec les vivants. De plus, tuer n'est pas forcément le meilleur moyen de progresser, et chaque mort sera suivie de conséquences.



- Le jeu aura un gameplay online asynchrone, comprendre que vous ne verrez pas les autres joueurs.



- Pour honorer le but qui est de reconnecter la civilisation, vous aurez comme mission d'expédier des provisions, partager des abris et emprunter le chemin d'autres personnes qui sont passées avant vous.



- En termes d'interactions avec l'environnement, le décor changera en fonction d'éléments surnaturels, et vous aurez pour tâche de réfléchir à divers moyen de tracer votre route, en évitant les obstacles (ex : un précipice où une corde ou échelle sera requis).



Voilà c'est tout pour le moment, en espérant de nouvelles infos très bientôt car même si ça paraît un peu plus claire ça reste quand même assez flou encore

Jeux vidéo live.com