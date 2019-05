Voici une Information concernant le jeu Heavy Rain :La démo pour Heavy Rain est enfin disponible sur Epic Games Store et voici quelques captures d'écran 4K au plus haut niveau des paramètres graphiques.Ces captures d'écran 4K ont été faites sur un PC avec un processeur Intel i7 4930K (overclocké à 4,2 GHz) avec 16 Go de mémoire vive DDR3 à 2133 MHz, un processeur NVIDIA GeForce RTX 2080Ti, Windows 10 64 bits et le pilote GeForce 430.64. Quantic Dream a inclus quelques paramètres graphiques à modifier. En effet, les joueurs sur PC peuvent ajuster la qualité des textures, des modèles, des ombres, l'occlusion ambiante, entre autres. Le jeu peut être verrouillé à 30fps ou à 60fps...Source : https://www.dsogaming.com/articles/heavy-rain-pc-4k-ultra-screenshots-pc-graphics-settings-4k-performance-impressions