Voici une Information autour de l’ E3 2019 :L’E3 Coliseum 2019 accueillera un panel avec les producteurs et les auteurs de la Serie The Simpsons, a annoncé l’Entertainment Software Association. Des détails supplémentaires n'ont pas été annoncés. Actuellement, il n'y a pas de jeux Simpsons annoncés être en développement.L’E3 Coliseum est une série de tables rondes, conversations et autres événements spéciaux produits par Geoff Keighley des The Game Awards Pour rappel, l’E3 2019 se déroulera du 11 au 13 juin au Los Angeles Convention Center…Source : https://gematsu.com/2019/05/e3-coliseum-2019-adds-the-simpsons-writers-panel