Voici des Rumeurs concernant la licence Darksiders :Le jeu Darksiders 2 : Deathinitive Edition sortira sur Nintendo Switch. Nous avons d’abord eu vent de cette rumeur par le biais d’une liste de jeux EB. Koch Media, une société acquise par THQ Nordic il y a quelque temps, possède actuellement une liste pour Darksiders 2 : Deathinitive Edition sur Switch. La page contient des informations sur le jeu, ainsi qu'une date de sortie, fixée au 6 août 2019.La semaine dernière, THQ Nordic a annoncé son intention de révéler deux titres secrets à l'E3 2019. L'un était décrit comme le «retour tant attendu d'un jeu / d'une franchise fortement aimé» et l'autre comme une «nouvelle vision d'un jeu / d'une franchise tant aimé». THQ Nordic pourrait en fait dévoiler un tout nouveau jeu Darksiders, Darksiders : Genesis, et un Remaster de Destroy All Humans à l’E3 2019. Darksiders devrait donc accueillir son premier spin-off...Sources : https://allgamers.com/article/7635/rumor-thq-to-reveal-new-darksiders-at-e3 et https://gonintendo.com/stories/335949-koch-media-accidentally-publishes-info-page-for-darksiders-2-dea