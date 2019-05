Voici une Information concernant le jeu Dragon Quest X :Square-Enix a annoncé le jeu Dragon Quest X Ibara no Miko sur Horobi no Kami Online (littéralement « The Maiden of Thorns and the God of Destruction »), qui devrait paraître plus tard cette année. Sur Wii U, il sera en dématérialisé uniquement, la version 3DS n’a pas besoin de mise à jour car il est basé sur le cloud, et sur Nintendo Switch, il sortira en boite avec un code eShop...Source : https://www.resetera.com/threads/media-create-sales-week-19-2019-may-06-may-12.117093/page-8