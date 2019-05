Voici une Information concernant le jeu Control :Sur console, les deux extensions du jeu sortiront en exclusivité temporaire sur Ps4 :Le directeur de la communication de Remedy, Thomas Puha, s’est entretenu avec Wccftech au sujet de l’exclusivité. Tout en déclarant qu'il ne pouvait pas divulguer le délai réel, il a promis que les joueurs Xbox One et de PC n'auraient pas à attendre trop longtemps pour avoir ces extensions. Il semble également sous-entendre que la décision ne revient pas à Remedy Entertainment, mais bien de l’éditeur du jeu, 505 Games. Pour rappel, le jeu sortira le 27 août sur Ps4, Xbox One et PC...Source : https://gamingbolt.com/controls-expansions-wont-be-ps4-exclusive-for-long-developer-says