Voici une Information autour de la Ps4 :On commence avec l'extension de Monster Hunter World.Riverbond était présent.Le jeu Predator Huting Grounds a été dévoilé.Medievil sortira quant à lui le 25 octobreAway : The Survival Series a eu droit à son trailer.Une Ps4 Slim Collector été annoncée.Final Fantasy VII Remake nous donne rendez-vous en juin.Voilà qui clôt ce deuxième State of Play de l'année...Source : https://www.resetera.com/threads/state-of-play-may-9th-2019-ot-the-promise-has-been-made.115831