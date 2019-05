Voici une Information concernant le jeu Fire Emblem : Three Houses :Nintendo continue des dévoiler des personnages du jeu. On commence avec Rea :C'est l'Archevêque qui est le chef suprême de l'église de Seiros. Gerald était dans la même situation puisqu'il appartenait aux Chevaliers. Elle traite les gens aussi calmement qu'une mère, mais elle a aussi un côté strict et donne un jugement implacable à ceux qui vont à l'églisePuis on passe à Jeralt :C'est le père du personnage principal. Un guerrier vétéran qui a déjà été chef des Chevaliers de Ceyros et qui fut le plus puissant des chevaliers de tous les temps. Après avoir quitté les chevaliers, il a dirigé un camp de mercenaire et a poursuivi son voyage.Ayant sauvé les élèves des voleurs, ceci deviendra tournant dans sa vie et il sera à nouveau un membre des Chevaliers.Pour rappel, le jeu Fire Emblem : Three Houses sortira chez nous le 26 juillet prochain...Source : https://www.resetera.com/threads/new-fire-emblem-three-houses-famitsu-info.113317/page-22