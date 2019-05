Voici une Information autour de la Nintendo Switch :Mauvaises nouvelles pour ceux d'entre vous qui vivent en Argentine, Nintendo of America a apparemment doublé les prix de la plupart des jeux Nintendo Switch sur le Nintendo Switch eShop argentin cette semaine.Après que les prix aient été doublés sur le Nintendo Switch eShop argentin, la plupart des jeux coûtent maintenant un peu plus que le prix des jeux sur le Nintendo Switch eShop américain. C'est un coup dur pour les propriétaires de la console dans ce pays, qui disposent d'un pouvoir d’achat moins important que leurs homologues américains.Anibalmax, un utilisateur de Reddit, spécule que cela est dû au fait que de nombreux utilisateurs ont changé de région en Argentine pour profiter des prix plus bas de Katana Zero. Chose étrange, Katana Zero n’a pas été affecté par le changement de prix…Source : https://nintendosoup.com/nintendo-doubles-the-prices-of-most-games-on-the-argentinian-switch-eshop/