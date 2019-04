Voici une Information concernant la Xbox One :Lors du dernier Insider Xbox, Microsoft a officialisé quelques détails sur la console. Elle sera équipe d'un disque de stockage de 1 To. Elle reprend le design de la Xbox One S. Voici le trailer d'annonce :Elle sortira le 7 mai et contiendra les jeux Minecraft, Sea of Thieves et Forza Horizon 3. Pour le prix, elle est annoncée à 250$ aux USA et à 229€ pour la France...Source : https://www.resetera.com/threads/inside-xbox-road-to-e3.111885