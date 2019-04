Voici une Information autour du jeu Alan Wake :VG247 a interviewé Thomas Puha, le directeur de la communication de Remedy, lors de la PAX East 2019. Il déclare que le Studio travaillait sur Alan Wake 2 il y a quelques années, mais les choses ne se sont pas passées comme prévues. Et maintenant, le Studio est occupé pour un bon nombre d'années. Il ajoute que le Studio a passé énormément de temps à construire un univers, et même s’il n’a rien contre les suites, il préférait vraiment continuer à travailler sur Control. L’espoir est encore permis pour une suite à Alan Wake, mais il faudra être patient…Source : https://www.vg247.com/2019/04/04/alan-wake-2

