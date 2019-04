Voici une Information concernant la Xbox One :Le chef de la division Xbox de Microsoft, Phil Spencer, s’efforce depuis un certain temps d’accroître la diversité des jeux sortis sur Xbox One, avec une part belle aux jeux japonais. Des développeurs coréens ont également rejoint la console, par exemple en intégrant le MMORPG Black Desert ouvert de Pearl Abyss à la plate-forme. Apparemment, Spencer n’a pas encore fini et il retourne au Japon et en Corée pour discuter avec les développeurs pendant une semaine :Enfin, cette année, la conférence sera basée sur deux axes : la qualité et le contenu. Il sera intéressant de voir quels titres japonais figureront à la conférence cette année. Pour le moment, nous n’avons toujours pas de date ni d’heure précise, mais elles devraient être annoncées assez tôt...Source : https://twinfinite.net/2019/03/xbox-phil-spencer-japan-korea