Voici une Information autour de la STADIA :Durant la GDC 2019, Google a officialisé la STADIA. A la fin de la conférence, Emmanuel Freund, président et cofondateur de Shadow, une entreprise française qui propose de jouer en streaming, comme STADIA, a déclaré qu’il était ravi d’accueillir un nouveau concurrent dans le domaine du streaming. Selon lui, Il est difficile de voir l'intérêt de STADIA sans prix, sans catalogue et sans date de disponibilité. La conférence d’hier soir ressemblait plus à une opération de séduction des développeurs qu'au lancement d'un produit. Il termine en précisant que Shadow fait ce que Google va proposer depuis déjà deux ans. Reste à voir si Shadow réussira à survivre face au géant américain…Source : https://gamergen.com/actualites/stadia-shadow-reagit-communique-amer-suite-conference-google-300462-1

posted the 03/20/2019 at 11:44 AM by link49