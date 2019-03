Voici une Information autour du jeu Xenoblade Chronicles 2 :La Figurine Mythra est sortie ce mois-ci au Japon. Voici des visuels de cette figurine :Et d'autres ici :La Figurine Pyra est sortie elle en décembre dernier :Les deux sont commercialisées par The Good Smile au Japon...Source : https://www.reddit.com/r/NintendoSwitch/comments/b31mqj/photos_of_the_pyra_and_mythra_official_action/?utm_source=ifttt

Who likes this ?

posted the 03/19/2019 at 10:54 PM by link49